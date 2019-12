Mit ihren drei amtierenden Gemeinderätinnen und fünf Frauen an der Spitze geht die Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) in die Kommunalwahl am 15. März. "Wir wollen alle weitermachen", sagt Fraktionschefin Edith Hirtreiter auch stellvertretend für ihre Kolleginnen Beatrice Brückmann und Renate Meule, die auf den vordersten Plätzen der Wahlliste stehen. Sie wurde bei der Aufstellungsversammlung einstimmig abgesegnet; überdies beschloss die ILT ihr Wahlprogramm. Darin fordere die Gruppierung "mehr Bürgerbeteiligung in allen Bereichen", sagt Hirtreiter. Weitere Schwerpunkte seien der Natur- und Umweltschutz, die Beschränkung auf ein "maßvolles Wachstum im Ort" und die Errichtung eines Sportplatzes infolge des Grundschulneubaus. Mitte Januar werde die ILT den Wahlkampf einläuten, so Hirtreiter. "Wir machen das kurz und intensiv."

Die Kandidaten der ILT in Taufkirchen: 1. Edith Hirtreiter, 2. Beatrice Brückmann, 3. Renate Meule, 4. Brigitte Diehm, 5. Beate Schreiner, 6. Richard Kopp, 7. Matthias Dinter, 8. Thomas Pfeiffer, 9. Christiane Jahnke, 10. Hanno Aretz, 11. Ekkehart Rübel, 12. Manuel Schaule, 13. Günter Brückmann, 14. Erhard Küst, 15. Susanne Schöber