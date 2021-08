Wer schon immer einmal den Umweltgarten neben dem Keltenhaus in Taufkirchen kennenlernen wollte, bekommt dazu am Dienstag, 31. August, Gelegenheit. Birgit Schmidl stellt bei einem Rundgang den Bauern- und Kräutergarten mit seinen verschiedenen Bereichen vor. Unter anderem gibt es einen Duft- und Kräutergarten, einen Insektengarten, einen Teichbereich, einen Rosengarten und einen Sinnespfad. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Umweltgarten, nahe dem Keltenhaus am Köglweg. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung bis Freitag, 27. August, unter der Telefonnummer 089/66 60 91 80 wird gebeten. Bei stark regnerischem Wetter muss der Besuch laut Mitteilung der Nachbarschaftshilfe in Taufkirchen ausfallen.