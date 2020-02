Der Wolfschneiderhof in Taufkirchen hat am Sonntag, 9. Februar, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Das Museumsteam des Heimatmuseums an der Münchener Straße 12 führt durch das alte Bauernanwesen. Dabei erhalten die Besucher einen Eindruck über die sehr bescheidenen Lebensverhältnisse der ehemaligen Bewohner. Gezeigt werden die Funktionsweisen der hergebrachten hauswirtschaftlichen Gerätschaften, die viele nicht mehr kennen. Für die Besucher gibt es Kaffee und Selbstgebackenes. Der Eintritt ist frei.