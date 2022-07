Calisthenics-Anlagen gibt es mittlerweile in vielen Gemeinden. Das Bild entstand in Gröbenzell.

Die Gemeinde will im Sportpark und an drei weiteren Standorten Geräte aufstellen und durch einen beleuchteten Jogging-Rundkurs verbinden.

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Der Sport- und Freizeitpark in Taufkirchen soll ein Fitnessstudio unter freiem Himmel bekommen. Nachdem die Pläne für einen solchen Freiluftparcours bereits seit einigen Jahren durch den Ort wabern, hat das Bauamt im Rathaus nun ein Konzept im Gemeinderat vorgestellt, das dort auf positives Echo stieß. Demnach soll nicht nur im Sportpark auf der Gymnastikwiese eine Fitnessstation mit Kletterstangen, Balancierbalken, einer Calisthenics-Anlage und weiteren Geräten entstehen. Sondern darüber hinaus sind auch kleinere Fitnessinseln an drei weiteren Standorten geplant: im Grünzug in der Siedlung Am Wald, beim Haus des Sports am Postweg und im Bereich der künftigen Seniorenwohnanlage am Hachinger Bach nördlich des Wolfschneiderhofs.

Die Anlagen sind ausdrücklich nicht für Bodybuilder gedacht

Diese vier Stationen sollen zudem mit einer sechs Kilometer langen Joggingrunde auf beleuchteten Straßen miteinander verbunden werden. Damit wolle man auch die verschiedenen Ortsteile näher zusammenbringen, erläuterte Bauamtsmitarbeiter Felix Gruber dem Gemeinderat. Ihm zufolge ist der Fitnessparcours "nicht für Bodybuilder gedacht". Vielmehr solle die Vielfalt der Geräte alte wie junge Menschen ansprechen und den einzelnen Gruppen "einen niederschwelligen Einstieg in den Sport ermöglichen", ergänzte Bauamtsleiter Stefan Beer. Er bezifferte die Kosten auf circa 120 000 Euro. Dabei strebe die Gemeinde jedoch eine Förderung aus mehreren Töpfen an - etwa in der Siedlung Am Wald durch das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt und im Sportpark über eine Kooperation mit dem SV-DJK Taufkirchen, der mit Zuschüssen des Bayerischen Landes-Sportverbands rechnen könne.

Zum Zeitplan sagte Beer, dass die Gemeinde zumindest die große Anlage im Sport- und Freizeitpark noch heuer bauen wolle. Das Geld hierfür sei bereits im Haushalt eingestellt. Ehe die Bagger anrollen, muss der Gemeinderat das finale Konzept jedoch noch absegnen. Den vorläufigen Plänen stimmte das Gremium einmütig zu; Kritik gab es allein am anvisierten Standort beim Haus des Sports, da hier eine Stockschützenbahn für die Fitnessanlage weichen müsste. Dort sei ebenso wie in der Siedlung Am Wald eine kleinere Station geplant, sagte Felix Gruber - etwa in Form einer Slack-Line, eines Balancierbalkens und verschiedenen Klimmzugstangen. An der Anlage beim geplanten Seniorenheim solle es dagegen auch Geräte speziell für ältere Menschen geben. Hier strebt die Gemeinde eine Finanzierung seitens des Investors der Einrichtung an. Da das Seniorenheim bislang jedoch nur als Idee besteht, dürfte diese Fitnessstation deutlich später als die drei anderen gebaut werden.

Den Anfang soll jedenfalls die Anlage im Sportpark machen. Ein Hauptnutzer dort wird sicher der SV-DJK Taufkirchen sein, der das Konzept gemeinsam mit der Gemeinde erstellt hat. Die neuen Fitnessstationen könnten nicht nur ein Ort zum Spielen und Sporttreiben sein, sagte Beatrice Brückmann (Initiative Lebenswertes Taufkirchen). "Wir schaffen dort auch Plätze für Jugendliche - und daran haben wir momentan einen Mangel in Taufkirchen."