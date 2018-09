23. September 2018, 21:53 Uhr Taufkirchen Fit mit Tanzen

Tanzen macht nicht nur Spaß, es fördert auch die Fitness, Koordination und Ausdauer. An diesem Montag, 24. September, bietet die Volkshochschule Taufkirchen von 19 Uhr an eine kostenlose Schnupperstunde zum "Modern American Square Dance" an. Interessierte können zuschauen, Fragen stellen und ausprobieren. Weitere Kurse, etwa zu Standardtänzen, und Informationen dazu gibt es auf der Homepage der VHS (vhs-taufkirchen.de). Die Anmeldung erfolgt telefonisch (089/614 51 40) oder per E-Mai (info@vhs-taufkirchen.de).