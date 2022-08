Hoher Sachschaden ist entstanden, als in der Nacht zum Montag in Taufkirchen zwei abgestellte Fahrzeuge in Brand gerieten und die Flammen auf ein Gebäude übergriffen. Nach Darstellung der Taufkirchner Feuerwehr standen die beiden stillgelegten Autos direkt vor der Fassade des ehemaligen Rewe-Marktes an der Eichenstraße, als sie gegen ein Uhr Feuer fingen. Weil die Flammen bereits auch das Vordach des Gebäudes erfasst hätten, sei die Alarmstufe erhöht worden und die Feuerwehr Unterhaching nachgerückt, meldet die Feuerwehr Taufkirchen. Durch den Einsatz von vier Strahlrohren sei es nach circa zwei Stunden gelungen, das Feuer zu löschen. Dabei habe die Blecheindeckung mit Trennschleifern großflächig geöffnet werden müssen, um an die Brandnester im Dachbereich zu gelangen. Die genaue Brandursache stehe zwar noch nicht fest, sagte ein Polizeisprecher, aber ein technischer Defekt bei stillgelegten Fahrzeugen sei wohl auszuschließen.