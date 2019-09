Am Wochenende wird bereits zum 21. Mal das Hoffest auf dem Laubharthof in Taufkirchen gefeiert. Jeweils von 10 bis 18 Uhr erwartet Besucher am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, ein buntes Programm mit Kutschfahrten, dem Basteln von Türkränzen und vielem mehr. Auf dem Markt kann man unter anderem Allgäuer Käse, Trachtenmode und Gartendekoration erwerben. Die Irschenberger Goaßlschnalzer treten auf und am Sonntag spielen Alphornbläser. Zudem stellt sich die gemeinnützige GmbH "Die Kuh macht muu" vor. Auf dem Hof an der Tegernseer Landstraße 80 haben an diesem Wochenende aber auch die Kinder eine Menge Spaß: Bierträgerturmbauen, Bungee-Trampolin und eine Golfkartbahn versprechen Action, Getreide mahlen, Kinderschminken und Fußmalen sind für alle, die es etwas ruhiger angehen lassen wollen. Auch Ponyreiten und Eisenschmieden wird angeboten.