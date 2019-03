6. März 2019, 21:44 Uhr Taufkirchen Fernwanderung durch Israel

Sie erfüllten sich einen Traum: Paula Zimerman Targownik und Daniel Targownik waren unterwegs auf dem Israel National Trail. Sechs Wochen lang wanderten sie von Tel Aviv über Jerusalem und durch die Negev Wüste bis ans Rote Meer nach Eilat. In ihrem Bildvortrag am Donnerstag, 14. März, erzählen sie von ihren Grenzerfahrungen, die sie zu Fuß unterwegs auf einem der extremsten Fernwanderwege der Welt machten. Dabei lesen sie aus ihrem Reisetagebuch und zeigen neben Fotos und Videos auch ihre komplette Ausrüstung. Der Vortrag an an der Volkshochschule Taufkirchen, Ahornring 121, in Raum 3.1, beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt, inklusive kleinem israelischen "Streetfood" zum Probieren, zehn Euro. Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-taufkirchen.de.