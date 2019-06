7. Juni 2019, 22:22 Uhr Taufkirchen Fernwärme für die Region

Stadtwerke planen nach Kauf von Biomasse-Anlage den Netzausbau

Beschlossen war der Kauf längst. Nun ist er offiziell vollzogen. Die Stadtwerke München (SWM) haben mit Wirkung zum 4. Juni die Anteile an der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG (BET) erworben und damit die Verantwortung für die BET übernommen. Damit erweitert sich der Anlagenpark der SWM um ein großes Biomasse-Heizkraftwerk und 43 Kilometer Fernwärmenetz. Wie die SWM als neuer Eigentümer in einer Mitteilung erklären, soll der Ausbau in der Region vorangetrieben werden.

Das Biomasse-Heizkraftwerk erzeugt durch Kraft-Wärme-Koppelung etwa 25 000 Megawattstunden Ökostrom pro Jahr, genug für etwa 10 000 Haushalte, sowie rund 150 000 Megawattstunden Ökowärme. Der Ökostrom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Mit der Ökowärme werden über das Fernwärmenetz Teile der Gemeinden Hohenbrunn, Neubi-berg, Ottobrunn und Taufkirchen versorgt. Die eingesetzte Biomasse stamme, wie es heißt, aus der Region, überwiegend aus den umliegenden Forsten.

Den Betrieb der Anlagen garantieren laut Mitteilung weiterhin 18 Mitarbeiter der BET. Unterstützung aus München werde es künftig beim Vertrieb der Fernwärme geben. Um die Versorgung in der Region intelligent zu vernetzen, heißt es, sei langfristig ein Zusammenschluss der Fernwärmesysteme geplant, unter anderem mit den SWM-Geothermieanlagen Kirchstockach, Dürrnhaar und Sauerlach, mit dem Fernwärmenetz der SWM sowie dem Fernwärmenetz der Energieversorgung Ottobrunn, ebenfalls einer 100-prozentigen Tochter der SWM.

Stefan Birle, neuer Geschäftsführer der BET und Leiter Dezentrale Energieerzeugung bei den SWM kündigt an, dass "nächstes Jahr weitere Objekte der Gemeinden Hohenbrunn und Taufkirchen an das Fernwärmenetz der BET" angeschlossen" würden.