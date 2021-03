Eine Reise von den evolutionären Ursprüngen bis in die Gegenwart: Professor Martin Brüne von der Uni Bochum hält am Donnerstag, 25. März, 19.30 Uhr, für die VHS Taufkirchen einen Online-Vortrag. Der Psychiater und Neurologe erzählt von den evolutionären Ursachen des fehlerhaften Designs des Menschen. Die Gebühr beträgt acht Euro, mit der VHS-Vortragskarte ist der Kurs gebührenfrei. Anmeldung unter Telefon 089/614 51 40 oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de.