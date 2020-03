Auf frischer Tat ertappt worden ist eine Gruppe von Randalierern am Montagabend in Taufkirchen. Einem Zeugen waren nach Angaben der Polizei gegen 22 Uhr mehrere Männer aufgefallen, die gröhlend durch die Eschenstraße zogen. Einer davon sprang plötzlich gegen das Schaufenster einer Fahrschule und schlug mit der Faust die Scheibe ein. Daraufhin flüchteten die drei Männer. Alarmierte Polizeistreifen aus Unterhaching, Giesing und Grünwald griffen die erheblich alkoholisierten Männer jedoch in der Nähe auf. Einer davon blutete laut Polizeibericht stark an der Hand. Der 30 Jahre alte, bereits polizeibekannte Oberhachinger wurde vorläufig festgenommen und wegen Sachbeschädigung angezeigt. Die Feuerwehr musste das eingeschlagene Schaufenster provisorisch sichern. Der Schaden, den die Randalierer

anrichteten, beträgt mehrere tausend Euro.