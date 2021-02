Eine Idee macht die Runde: Auch das Integra Haus der Familie bietet Fasching-to-go für Kinder an. Die Einrichtung verschenkt 50 Faschingstüten. "Es gibt Dinge, auf die sollten die Kinder nicht verzichten", so Sandra Tillmann, Pädagogin und neue Stellvertretende Leitung des Hauses. "Es ist in diesen Zeiten sehr wichtig, mit den Kindern Positives zu erleben. Seit jeher lieben Kinder die Faschingszeit. Dann können sie in eine andere Rolle schlüpfen und eine neue Welt abtauchen", erklärt sie. Aus diesem Grund hat das Integra-Team kleine Faschingstütchen mit allem vorbereitet, was zum Feiern mit Kindern dazugehört. Sie liegen zusammen von Montag, 8. Februar, bis Freitag, 12. Februar, auf dem Treppenabsatz vor der Eingangstür des Hauses der Familie, Postweg 8a.