7. April 2019, 22:28 Uhr Taufkirchen Falscher Gewofag-Mitarbeiter

Trickdiebe haben einen 80-Jährigen Taufkirchner um mehrere tausend Euro gebracht. Bereits am vergangenen Montag zwischen 11.30 und 12 Uhr gab sich einer der Täter nach Angaben der Polizei als Mitarbeiter der Gewofag aus und erklärte dem Rentner, dass es in der Wohnung über ihm einen Wasserschaden gegeben habe und er im Bad überprüfen müsse, ob seine Wohnung auch betroffen sei. Der 80-Jährige ließ den Mann wohl auch deshalb in die Wohnung, weil ein Fahrzeug der Gewofag vor dem Haus geparkt war. Zehn Minuten blieben sie im Badezimmer, in dieser Zeit telefonierte der Mann mehrmals. Drei Tage später stellte der Rentner fest, dass ihm Bargeld in großer Menge gestohlen worden war. Die Polizei vermutet, dass ein zweiter Täter das Geld entwendet hat, während der falsche Hausverwaltungsmitarbeiter den Mann abgelenkt hat.