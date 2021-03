Deutlich länger als erhofft hat Taufkirchen auf eine Umstellung seiner Straßenbeleuchtung auf LED hingearbeitet - nun ist es so weit: Das Rathaus hat den Zuschlag für die Umrüstung an die Bayernwerk AG vergeben. Auf die Ausschreibung der Gemeinde hin hätten 13 Firmen ihr Interesse bekundet, berichtete Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) im Gemeinderat. Ein Angebot gab aber nur die Bayernwerk AG ab. Ihre Offerte lag um circa 100 000 Euro niedriger als der Kostenvoranschlag der Gemeinde in Höhe von gut einer Million Euro. "Damit holen wir ein bisschen was von dem wieder rein, was uns durch den Zeitverlust an Kosten entstanden ist", sagte Sander mit Blick auf die lange Planung und die dadurch verpassten Einsparmöglichkeiten.