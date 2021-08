Von Sebastian Franz, Taufkirchen

In den kommenden Jahrzehnten wird die Bevölkerung im Großraum München noch weiter wachsen. Allein in Taufkirchen könnten bereits Mitte der Zwanzigerjahre 22 500 Menschen leben; momentan sind es 18 000. Wenn die Münchener Umlandgemeinden weiterhin autofreundlich planen und bauen, bedeutet dieses Bevölkerungswachstum noch mehr Autoverkehr. In Taufkirchen stehen in den kommenden Jahren mehrere große Bauprojekte an. Deswegen sei es nun an der Zeit, sich mit alternativen baulichen Konzepten auseinanderzusetzen, sagen die Grünen in Taufkirchen. Diese Konzepte sollen Autoverkehr drastisch reduzieren - im Idealfall sollen die künftigen Bewohner gänzlich ohne Autos auskommen. So sollen die Straßen der Gemeinden entlastet werden, gleichzeitig sollen attraktive Wohn- und Geschäftsviertel entstehen.

Bei einer Online-Veranstaltung diskutierte der Ortsverband kürzlich über Möglichkeiten und Chancen solcher Konzepte. Eva Döring von der Initiative Wohnen ohne Auto berichtete über ihre Praxiserfahrungen. Marco Kellhammer, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Urban Design der TU München, gab Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte zum Thema. Als dritte Expertin war die bayerische ADFC-Landesvorsitzende Bernadette Felsch eingeladen.

Eine wichtige Lektion, die Döring lernte in ihrer jahrelangen Arbeit für weniger Autos in Wohngebieten und Städten: Ohne Verbündete geht es nicht. Sie arbeite mit Umweltverbänden und Carsharing-Anbietern gleichermaßen zusammen. Gleichzeitig sprechen sie und ihre Vereinskollegen mit Parteien, Umwelt- und Planungsreferaten, Stadt- und Gemeinderäten sowie Architekturbüros, Wohngenossenschaften und Banken. Allein daran ist zu erkennen, dass es sich um eine gesamtgesellschaftliche Frage handelt.

Ohne eigenes Auto müsse es für alle Bewohner eines neuen Bauprojekts oder eines umgestalteten Quartiers möglich sein, Einrichtungen des täglichen Bedarfs fußläufig zu erreichen. Neben Supermärkten und Kitas bedeute dies auch, dass es einen bequemen Zugang zu Carsharing-Möglichkeiten gibt; und das in genügender Menge. Bisherige Erfolge der Initiative Wohnen ohne Auto sind fünf Projekte in autofreien Baugemeinschafts- und Genossenschaftshäusern mit insgesamt 79 Wohneinheiten sowie einige autoreduzierte Genossenschaftshäuser. Für ein gänzlich autofreies Wohnquartier seien in München noch keine Voraussetzungen geschaffen.

Wenn Marco Kellhammer am TU-Lehrstuhl für Urban Design forscht, dann betreibt er dort transformative Wissenschaft. Das bedeutet: Veränderungsprozesse werden nicht nur beobachtet, sondern gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteuren angestoßen und begleitet. Dabei soll ein besseres gesellschaftliches Verständnis für diese Prozesse erzielt werden. Verständnis braucht es beim Thema autofreies Wohnen dafür, dass einer der Grundpfeiler für Wohlstand und Lebensqualität der Bundesrepublik Deutschland - die Automobilindustrie - vor einem unausweichlichen Wandel stehe. Nun müssen technische sowie soziale Innovationen dabei helfen, dieses Dilemma zu lösen.

Klar ist: Es geht nicht ohne effizientes und komfortables Verkehrssystem. Gleichzeitig müsse stärker auf Luft- und Raumqualität geachtet werden. Das klassische Automobil im urbanen Raum sei dafür oft ein Hindernis. Möglich seien Lösungen nur, wenn Bewohner aufgeklärt werden. Es helfe, die Alternativen zu visualisieren, um Widerstände abzubauen und Menschen von den Vorzügen autofreien Wohnens zu überzeugen. Diese seien unter anderem bessere Aufenthaltsqualität in schöneren Quartieren. Grundsätzlich sei autofreies Wohnen auch in einer Umlandgemeinde wie Taufkirchen möglich, nicht nur in großen Städten - darin waren sich die Referenten einig. Der Taufkirchener Gemeinderat beschloss jüngst bei nur drei Gegenstimmen, einen Bebauungsplan für neue Reihen- und Doppelhäuser aufzustellen. Darunter kommt - natürlich - eine Tiefgarage.