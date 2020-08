Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Wenn voraussichtlich im Herbst der neue Supermarkt am östlichen Ende des Taufkirchner Riegerwegs seine Türen öffnet, dann werden die Autos an der Tegernseer Landstraße weiterhin mit 70 Stundenkilometern an dem Grundstück vorbeirauschen dürfen. Dabei hätte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) es gerne gesehen, wenn an dieser Stelle das Tempolimit auf 50 Kilometer pro Stunde gesenkt worden wäre - "auch wegen der Einmündung zum Zacherlweg", sagt der Rathauschef. Doch bei einem Rundgang mit Vertretern von Polizei, Landratsamt und Staatlichem Bauamt hätten die Mitarbeiter der Behörden klargemacht, dass eine solche Änderung nicht zulässig sei. "Wir befinden uns hier im Außenbereich", gibt Sander die Argumente des Staatlichen Bauamts wieder, das für die Staatsstraße 2573 zuständig ist. "Da sind die Voraussetzung für eine Begrenzung auf 50 Kilometer pro Stunde nicht gegeben."

Ähnlich sehe die Situation an der Rosenheimer Landstraße aus, wo sich der Bürgermeister wegen der Einfahrt in den Birkengarten ebenfalls eine Reduzierung von 70 auf 50 Stundenkilometer gewünscht hätte. Auch diese Stelle liege - von Süden kommend - außerhalb des Ortsgebiets, weshalb es keine rechtliche Handhabe für Tempo 50 gebe, so Sander. Er hatte zu dem Rundgang eingeladen, "weil es ein paar Punkte gab, die mir schon lange auf der Leber lagen". Ein weiterer betraf die Tegernseer Landstraße zwischen der Münchner Straße und dem Kreisverkehr zur Dorfstraße, wo der Radweg abrupt endet und Fahrradfahrer daher auf die Straße wechseln müssen. Der Idee des Bürgermeisters, in diesem Bereich der Staatsstraße einen Fahrradstreifen zu markieren, habe das Staatliche Bauamt eine Absage erteilt. Jedoch hat die Behörde laut Sander angekündigt, einen Radweg auf der Nordseite der Straße zu prüfen.

Einen durchgehenden Radweg bräuchte es auch an der Münchner Straße, da waren sich die Mitglieder des Gemeinderats unlängst weitgehend einig. Inzwischen habe man vom Landratsamt einen Plan bekommen, aus dem hervorgehe, welche Flächen die Gemeinde erwerben müsste, um einen solchen Radweg zu planen, berichtet Sander. Im September wird der Gemeinderat laut Sander voraussichtlich über das von der CSU beantragte nächtliche Tempolimit von 30 Stundenkilometer auf der Münchner und Tölzer Straße diskutieren. Das Rathaus habe schon Lärmmessungen entlang der Ortsdurchfahrt in Auftrag gegeben. Sollten sie eine Belastung für die Anwohner zeigen, könnte das Grundlage für eine Geschwindigkeitsbegrenzung sein - so wie das etwa im benachbarten Unterhaching der Fall war.