Erstickungsanfälle, allergische Schocks, Knochenbrüche oder Kopfverletzungen - wenn Säuglingen oder Kleinkindern etwas passiert, sollten Eltern wissen, was zu tun ist. Lernen können sie es am Montag, 15. November, in einem speziellen Erste-Hilfe-Kurs beim Verein Integra Hachinger Tal in Taufkirchen. Er dauert von 19 bis 22 Uhr und kostet 45 Euro pro Person (für Paare 80 Euro). Anmeldung beim Referenten Janko von Ribbeck unter: www.erste-hilfe-fuer-kinder.de.