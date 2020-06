Beim Bau des neuen Seniorenheims neben dem Wolfschneiderhof sollen die Bürger mitreden - aber erst, wenn konkrete Pläne vorliegen. Das hat der Gemeinderat einmütig beschlossen und damit auch den aktuellen Corona-Beschränkungen Tribut gezollt. "Infoveranstaltungen und Workshops werden wohl auch in nächster Zeit schwierig sein", sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). "Und ohne ein Konzept, über das man diskutieren kann, ist es nur schlecht möglich, eine Bürgerbeteiligung zu machen." Eine Planung fürs Seniorenheim wolle man schnellstmöglich auf den Weg bringen, sagte Sander. Mit Blick auf den jetzigen Standort der Altenwohnanlage neben dem Rathaus, wo der Mietvertrag des Betreibers 2023 ausläuft, betonte er: "Wir wissen alle, dass die Zeit drängt."

In nichtöffentlicher Sitzung, so Sander weiter, werde der Gemeinderat den Auftrag erteilen, Konzeptionen für ein neues Seniorenheim nördlich des Wolfschneiderhofs zu erstellen. "Das soll keine Fix-und-fertig-Planung sein, sondern eine Idee, über die man diskutieren kann." Interessant dürfte dabei nicht zuletzt die Frage der Erschließung sein, die entweder über die Münchner Straße oder über die Straße Am Heimgarten erfolgen soll.

Auch darüber will die Gemeinde dann mit den Bürgern ins Gespräch kommen, von denen sich etliche bereits im Vorfeld ans Taufkirchner Rathaus gewandt haben. Unter anderen ist dort bei der Verwaltung ein Katalog mit Dutzenden Fragen zum geplanten Seniorenheim am Wolfschneiderhof eingegangen, unterzeichnet von 220 Anwohnern aus der Siedlung Am Heimgarten/Finkenstraße.

Auch wegen dieses Schreibens der Anwohner hatten Grüne und Initiative Lebenswerts Taufkirchen (ILT) im November noch eine umfassende Bürgerwerkstatt zum Thema Altenheim gefordert. Nun stimmten jedoch auch sie dem Vorschlag der Verwaltung zu, wobei David Grothe (Grüne) anmerkte: "Wir würden uns wünschen, dass man abfragt, wer Interesse hätte, das Projekt weiter mitzuverfolgen. Wenn Corona abgeschwächt ist, kann man dann versuchen, diese Bürger mit ins Boot zu holen."