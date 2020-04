Von der Muttermilch übers Fläschchen bis zum Essen wie die Großen - bei der kulinarischen Entwicklung von Babys und Kleinkindern geht es auch immer darum, den richtigen Zeitpunkt für eine Veränderung der Kost zu finden und dabei die individuellen Bedürfnisse der Kinder und ihrer Familien zu berücksichtigen.

Auf Initiative des Familienstützpunktes Taufkirchen hält die Ernährungswissenschaftlerin Corinna Schmalz an diesem Mittwoch, 29. April, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr einen Online-Vortrag zu dem Thema. Dabei geht es um Fragen, wann es soweit ist, mit dem Löffel zu essen, welcher Brei gefüttert werden soll und ob Kuhmilch für Babys geeignet ist. Außerdem gibt die Referentin praktische Tipps, wie man selbst Breie herstellt. Anmelden kann man sich zu der Veranstaltung mit dem Titel "Stillen, Fläschchen und was kommt dann?" per E-Mail an info@corinna-schmalz.de. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer einen Link für ein Life-Meeting. Die Kosten betragen fünf Euro. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Veranstalters unter www.familienstuetzpunkt-taufkirchen.de.