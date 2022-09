Kolumne von Patrik Stäbler, Taufkirchen

"Name ist Schall und Rauch", lässt Goethe seinen Faust sagen. Doch was weiß schon Goethe? In der Politik ist es seit Menschengedenken Usus, das eigene Tun mit möglichst vorteilhaften Worten zu schmücken. Dazu hat sich in den vergangenen Jahren die unsägliche Sitte verbreitet, auch Gesetze in fast schon unverschämte Euphemismen zu hüllen: vom "Starke-Familien-Gesetz" bis zum "Geordnete-Rückkehr-Gesetz".

Verantwortlich für derlei Namen - anders kann es gar nicht sein - ist ein von der Regierung eigens eingestellter Sprachpapst, nennen wir ihn einfach mal: den Schönfärber. Kurz vor Veröffentlichung einer Gesetzesinitiative bekommt er selbige vorgelegt, um für die staubtrockenen Paragrafen eine blumige Umschreibung zu ersinnen. Zuletzt aber weilte der Schönfärber offenbar im Sommerurlaub, was zur Folge hatte, dass die Bundesregierung tatsächlich eine Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung beschloss. Und als wäre das nicht genug, gibt's zu diesem 56-buchstabigen Ungetüm auch noch eine ebenso scheußliche Abkürzung - nämlich Ensikumav.

Dabei hätte gerade diese Verordnung eines wärmenden Mäntelchens in Form eines klingenden Namens bedurft, schließlich enthält sie allerlei Vorschriften zum Energiesparen: von der Beleuchtung von Denkmälern bis zur Höchsttemperatur am Arbeitsplatz. In Taufkirchen etwa, wo der Gemeinderat sich nun mit der Ensikumav beschäftigt hat, hat sie zur Folge, dass die Weihnachts- und vielerorts auch die Straßenbeleuchtung nachts ausgeschaltet bleiben. Und dass die Arbeitsräume in den meisten gemeindlichen Gebäuden nicht über 19 Grad geheizt werden. Die Ensikumav - am 1. September in Kraft getreten - ist freilich bloß eine temporäre Maßnahme und läuft Ende Februar wieder aus. Ganze zwei Jahre soll dagegen eine zweite Verordnung mit ähnlichen Inhalten gelten, die vom 1. Oktober an greift. Ihr Name: Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung.

Vielleicht - aber das ist jetzt bloß eine Vermutung - ist der Schönfärber nicht nur im Urlaub, sondern hochkant rausgeworfen worden. Oder wie er es formuliert hätte: Der Schönfärber wurde von seinen Aufgaben entbunden.