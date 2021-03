Mit "Business Englisch zum Frühstück" in den Tag starten: Die Gelegenheit bietet sich von diesem Freitag, 19. März, in der Zeit von 8 bis 9 Uhr bei der Volkshochschule Taufkirchen. Während des von der Muttersprachlerin Elena Mendoza geleiteten vierwöchigen Kurses können die Teilnehmer ihre Sprechpraxis mit neuen Wörtern und Redewendungen vertiefen. Dabei liefern die Konservationsthemen aus dem Tagesgeschäft und den aktuellen Nachrichten alltagstaugliche Anknüpfungspunkte. Korrekturen und Feedback sind Teil des Unterrichts. Anmeldungen (Kursnummer G29186) und Infos unter ☎ 614 51 40, www.vhs-taufkirchen.de oder per E-Mail an info@vhs-taufkirchen.de.