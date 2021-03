Business-Englisch lässt sich beim Frühstück lernen. Die Volkshochschule Taufkirchen bietet von Freitag, 19. März, an bei vier aufeinanderfolgenden Terminen ein neues Format an, bei dem Fachbegriffe und Redewendungen mit der Muttersprachlerin Elena Mendoza vertieft werden. Der Kurs findet von 8 bis 9 Uhr online statt, Korrektur und Feedback sind Bestandteil. Die Gebühr beträgt 36 Euro, Anmeldungen sind telefonisch (089/614 51 40), per E-Mail (info@vhs-taufkirchen.de) oder auf der Homepage (www.vhs-taufkirchen.de) möglich.