Roberto Pin bietet sein viel gerühmtes Speiseeis in Taufkirchen neuerdings rund um die Uhr an einem Automaten an - und selbstverständlich auch im Winter.

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Nachts um halb zwei sei der erste Kunde vor seinem Laden gestanden, erzählt Roberto Pin. Was ihn oder sie zu dieser vorgerückten Stunde und bei eisigen Temperaturen angelockt habe, wisse er natürlich nicht, sagt der Italiener. Mutmaßlich sei es aber - Uhrzeit und Wetter zum Trotz - die Lust auf Eiscreme gewesen. Schließlich betreiben Roberto und seine Ehefrau Giselda Pin an der Ortsdurchfahrt in Taufkirchen die Eisdiele "Vaniglia il Gelato", die sich über die Gemeindegrenze hinaus einen Namen gemacht hat. Mit hausgemachtem Eis, versteht sich - nicht etwa mit Öffnungszeiten bis weit nach Mitternacht. Und dennoch konnte jener Kunde der späten Stunde sein Verlangen nach Gelati stillen: am neuen Eisautomat, wo der Taufkirchner Betrieb seit Samstag Stracciatella, Vanille und Co. im Becher feilbietet.

Getränkedosen, Schokoriegel und Kaffee: All das lässt sich seit Jahrzehnten aus Maschinen ziehen. Darüber hinaus sieht man seit einiger Zeit - auch im Landkreis - zunehmend Wurstautomaten vor Metzgereien sowie Milchautomaten im Supermarkt. Aber Eis? Aus der Blechbox? Und das im Winter? "Wir wollen das jetzt mal ausprobieren", sagt Roberto Pin. Und auch, wenn dem Premierenkunden in der Nacht auf Sonntag noch nicht allzu viele gefolgt und die Erfahrungswerte daher gering sind: "Bisher ist die Resonanz sehr gut", betont Roberto Pin. Ohnehin entspreche die Idee hinter dem Automat - ein Angebot rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr - doch dem Zeitgeist, wonach sich immer weniger Kunden an feste Öffnungszeiten halten wollten, findet der Taufkirchner. Er verweist in dem Zusammenhang auf den Nachbarort Unterhaching, wo im Sommer ein erster E-Supermarkt seine Türen geöffnet hat. Oder besser: seinen Touchscreen freigeschaltet hat.

Zwölf Geschmacksrichtungen

Dem Ehepaar Pin bietet der neue Automat jedenfalls die Möglichkeit, seine Eiskreationen weiterhin zu verkaufen - wenngleich das Geschäft seit Ende Oktober und voraussichtlich bis Februar oder März in der Winterpause ist. Aktuell stehen hinter der Glasscheibe Eisbecher in zwölf Geschmacksrichtungen: nebst Klassikern wie Schokolade, Amarena und Tiramisu auch je eine zuckerfreie und vegane Option sowie mehrere Weihnachtssorten mit Lebkuchen, Keksen und Zimt. "Wir wollen damit die Fantasie wecken und zeigen, dass Eis nicht nur etwas für den Sommer ist", sagt Roberto Pin. Sämtliche Sorten gibt es im Automaten in zwei Größen - als Halblitervariante für den heimischen Kühlschrank sowie im 160-Milliliter-Becher plus Löffel zum sofortigen Schlecken. Bezahlt werden kann derzeit lediglich mit Karte. Der Preis liege je nach Größe eigentlich bei drei oder acht Euro, sagt Pin. Aktuell jedoch gebe es das Automaten-Eis um ein beziehungsweise zwei Euro günstiger - "als Startangebot".

Für seine Eisdiele, die heuer ihren fünften Geburtstag am Standort Taufkirchen gefeiert hat, bedeute der Automat eine größere Investition, sagt Roberto Pin. Zudem habe er zunächst etwas tüfteln müssen, um sein Eis an den neuen Verkaufsweg anzupassen. Schließlich ist es im Automaten, dessen Inneres auf minus 18 Grad heruntergekühlt wird, ungleich kälter als am Eistresen. "Deshalb musste ich die Struktur des Eises etwas verändern", erklärt Roberto Pin. "Sodass man es nicht erst auftauen braucht, sondern sofort loslöffeln kann." Wobei sein persönlicher Tipp lautet: "Das Eis am Automaten holen und es dann zu Hause verzehren - am besten vor dem Kamin."