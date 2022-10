Im bisher unterversorgten Taufkirchner Süden gibt es eine neue Einkaufsmöglichkeit: Im Gewerbegebiet an der Karwendelstraße haben Filialen des Discounters Aldi und der Drogeriekette Rossmann neu aufgemacht. "Ich freue mich, dass wir mit einer Nahversorgung nun auch der Bevölkerung im Süden Taufkirchens kürzere Einkaufswege bieten können", sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) bei der Eröffnung. Die Gemeinde erhofft sich dadurch auch eine Verkehrsentlastung ihrer Ortsdurchfahrt. Schließlich zog es bislang viele Menschen aus Potzham und Bergham zum Einkaufen in die Geschäfte im benachbarten Unterhaching. Derweil dürften die neuen Geschäfte in der Watzmannstraße auch von Bürgern aus Oberhaching genutzt werden, sagte Sander. Er zeigte sich zuversichtlich, dass noch dieses Jahr weitere Betriebe im Gewerbegebiet öffnen, was für die Gemeinde "zusätzliche Einnahmen aus der wichtigen Gewerbesteuer" bedeuten würde.