Edith Hirtreiter von der Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) ist mit ihrer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) gescheitert. Eine Sprecherin des Landratsamt teilt mit: "Für ein Einschreiten der Kommunalaufsicht besteht keine Veranlassung." Wie berichtet hatte Hirtreiter die Beschwerde nach einer Sondersitzung des Gemeinderats Ende Februar beim Landratsamt eingereicht - "wegen öffentlicher Falschaussage und Bedrohung", wie sie damals schrieb.

Dass die Behörde den Vorwürfen jetzt nicht weiter nachgeht, habe ihn kaum überrascht, sagt Sander. "Ich habe damit gerechnet, weil das schon ziemlich aus der Luft gegriffen und typisches Wahlkampfgeplänkel war." In ihrer Dienstaufsichtsbeschwerde hatte Hirtreiter eine Aussage des Bürgermeisters bei der Podiumsdiskussion angeprangert, wonach der Gemeinderat eine Bebauung des gemeindeeigenen Grundstücks an der Pfarrer-Weidenauer-Straße lange Zeit abgelehnt habe. Dies sei aber nicht der Fall gewesen, befand die ILT-Rätin. Sie sprach daher von einer "Falschaussage", die den gesamten Gemeinderat "desavouiert". Überdies sei es nach der Sitzung zu einem Dialog zwischen Sander und Hirtreiter gekommen, in dem der Rathauschef gesagt habe: "Sie behaupten, dass ich lüge. Wenn Sie das nochmals machen, gibt's was auf die Backe!" Diese Aussage, die der Bürgermeister bestreitet, wertete Hirtreiter als "Bedrohung". Sander wiederum hat gegen Hirtreiter Anzeige wegen übler Nachrede erstattet. Das Ergebnis steht noch aus.