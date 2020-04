In Taufkirchen gibt es seit kurzem einen Jugendrat. Wie in anderen Orten soll er die Interessen der jungen Generation an die Politik herantragen

Ein Donnerstagabend im Rathaus, auf den Tischen stehen Cola, Apfelschorle und Wasser, daneben sind Namensschilder aufgereiht, hinter denen jene Abgeordneten sitzen, die sich bei der Wahl im November durchgesetzt haben. Der Umgangston in den folgenden zwei Stunden ist freundlich, wenngleich eifrig diskutiert und auch abgestimmt wird. Vieles erinnert an eine Gemeinderatssitzung, allein die Mandatsträger im Raum sind nicht mal halb so alt wie der durchschnittliche Gemeinderat. Denn an diesem Abend - noch in der Zeit vor den Corona-Beschränkungen - tagt hier der neu gegründete Taufkirchner Jugendrat.

"Ich finde das echt spannend und cool", wird Elif-Sude Erdogan später über die erste offizielle Sitzung des Gremiums sagen. Sie hatte im Herbst einen Brief von der Gemeinde erhalten - so wie alle knapp 2400 Kinder und Jugendlichen in Taufkirchen. Das Schreiben informierte über die anstehende Jugendratswahl sowie die Möglichkeit, sich für das Gremium zu bewerben. "Das hat mich gleich angesprochen und ich habe mir gedacht: Das versuche ich", sagt Elif-Sude Erdogan. Mit Erfolg: Die 18-Jährige, die gerade eine Ausbildung zur Erzieherin macht, wurde mit dem zweitbesten Ergebnis aller Kandidierenden in das neunköpfige Gremium gewählt. Dort möchte sie mit den anderen Jugendräten im Alter von zwölf bis 25 Jahren dazu beitragen, "ein neues Gemeinschaftsgefühl unter den Jugendlichen" zu schaffen, wie sie sagt. "Wir wollen Aktionen und Projekte entwickeln, um Taufkirchen kreativ zu gestalten."

Fragt man die anderen Jugendräte nach ihrer Motivation, so erhält man ganz unterschiedliche Antworten. "Ich habe viele tolle Ideen und will das eine oder andere anstupsen", sagt etwa der 22-jährige Manuel Clemens. Derweil bemängelt die gleichaltrige Melisa Kaymak, dass es in Taufkirchen "nichts gibt, was Jugendliche machen können". Das wolle sie ändern - im und mit dem Jugendrat.

Weitere Aufgaben, die sich das Gremium beim ersten Treffen vorgenommen hat, sind die Gründung einer Lernwerkstatt, der Verkehr in Taufkirchen und das Thema Mobbing. Zunächst aber müsse der Jugendrat im Ort bekannt werden, darin sind sich alle einig. Und so geht es in der Sitzung vornehmlich um das neue Logo des Jugendrats; zudem soll das Gremium eine eigene Homepage bekommen und bei Facebook und Instagram Präsenz zeigen. Stets verknüpft mit dem Slogan: "Beweg was!"

Etwas in ihrem unmittelbaren Umfeld bewegen wollen freilich nicht nur die Jugendräte in Taufkirchen - das zeigt eine aktuelle Umfrage des Kreisjugendrings München-Land (KJR) unter circa 2000 Zehn- bis 22-Jährigen im Landkreis. Von ihnen gaben 64 Prozent an, dass sie sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren. Ganz vorne rangieren dabei der Sport, sonstige Vereine und der Bereich Schule, Studium und Ausbildung. Derweil geben acht Prozent der Mädchen und zehn Prozent der Jungen an, sich politisch zu engagieren - also knapp jede und jeder Zehnte. Neben den Parteien und ihren Jugendorganisationen gibt es im Landkreis auch immer mehr Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene - wie den Jugendrat in Taufkirchen. So wurden 2019 in Pullach und 2018 in Unterföhring ebenfalls Jugendparlamente gegründet; in Garching ist so ein Gremium in der Vorbereitung. Überdies gibt es mittlerweile in fast allen Landkreisgemeinden irgendeine Form der Jugendbeteiligung - von Jugendbefragungen über Jugendversammlungen bis hin zur Einbindung bei der Ortsleitbildplanung.

In den Kommunen gebe es inzwischen eine "erhöhte Sensibilität" beim Thema Jugendpartizipation, bestätigt Hugo Fischer. Der Referent für Jugendverbandsarbeit beim KJR ist kommunaler Jugendpfleger im Landkreis, damit Ansprechpartner für Städte und Gemeinden und hat auch dem Taufkirchner Rathaus bei der Gründung des Jugendrats zur Seite gestanden. Das gestiegene Interesse führt Hugo Fischer auf zweierlei zurück: Zum einen habe die geplante Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz dem Thema zu mehr Aufmerksamkeit verholfen, zum anderen habe generell die Frage an Bedeutung gewonnen, wie man Kinder und Jugendliche für die Demokratie begeistern und selbige dadurch stärken könne. Wobei der KJR-Experte betont, dass Jugendbeteiligung in Kommunen "viele kleine Schritte" erfordert. "Es bringt wenig, wenn eine Gemeinde einmal im Jahr eine Jugendversammlung ausrichtet, sonst aber nichts unternimmt. Vielmehr muss man versuchen, eine Kultur der Jugendpartizipation zu etablieren - am besten zusammen mit Jugendzentrum, Schulen und anderen Einrichtungen." An der Spitze einer solchen Partizipationskultur könne dann ein Jugendparlament stehen, sagt Fischer, "sozusagen als Königsforum".

Bis dahin ist es aber ein langer Weg, auf dem landkreisweit die Stadt Unterschleißheim wohl am weitesten ist. Dort wurde schon 1998 ein Jugendparlament (Jupa) gegründet, dessen 20 Mitglieder im Alter von zwölf bis 21 Jahren stets für zwei Jahre gewählt werden. In dieser Zeit trifft sich das Gremium regelmäßig, diskutiert über jugendspezifische Themen und "vertritt überparteilich seine Anliegen und Meinungen gegenüber der Öffentlichkeit oder Gremien, insbesondere den zuständigen Organen der Stadt Unterschleißheim", sagt Rathaussprecher Thomas Stockerl. Hierfür wird dem Sprecher des Jupa ein Rederecht im Hauptausschuss des Stadtrats eingeräumt; überdies können die Jugendlichen dort Anträge stellen. Für seine Arbeit steht dem Gremium ein jährlicher Etat von 1000 Euro zur Verfügung, über den es weitgehend selbstbestimmt entscheiden kann.

Auch in Taufkirchen hat der neu gegründete Jugendrat ein Antragsrecht und darf heuer über ein Budget von 2000 Euro bestimmen. Ein Teil des Geldes wird nun in die Ausarbeitung eines neuen Logos für das Gremium fließen - so haben es die Mitglieder bei ihrer ersten Sitzung einstimmig beschlossen. In den nächsten Treffen soll es dann um konkrete Themen und Aktionen gehen, die sich der Jugendrat vorgenommen hat - und um die Anliegen der Kinder und Jugendlichen im Ort. "Einige meiner Freunde waren am Anfang fast etwas schockiert, als ich erzählt habe, dass ich jetzt im Jugendrat bin", sagt Elif-Sude Erdogan. Doch das habe sich inzwischen grundlegend geändert. "Mittlerweile kommen sie mit ihren Wünschen zu mir", erzählt die 18-Jährige, "und fragen mich, ob ich das und das nicht mal im Jugendrat ansprechen könnte."