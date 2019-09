Für 20 Euro alle Vorträge besuchen, einfach spontan entscheiden und hingehen - das macht die neue Vortragskarte an der Volkshochschule (VHS) Taufkirchen möglich. Sie gilt für fast alle Vorträge. Los geht es am Mittwoch, 25. September, wenn Vertreter der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" im Gespräch mit Medizinern zu Besuch sein werden. Weitere Gäste in diesem Semester sind ein ehemaliger Grenzbeamter der innerdeutschen Grenze, Gretchen Dutschke, die Frau des Studentenführers Rudi Dutschke, Pflegekritiker Claus Fussek, Schlafforscher Albrecht Forster, Präparator Alfred Riepertinger, ARD-Russlandkorrespondent Udo Lielischkies, Astrophysikerin Christine Botzler, Bloggerin Aline Pronnet sowie ein Bürgermeister aus Sachsen, der um die Demokratie in seinem Heimatort kämpft. Erhältlich ist die Karte in der VHS-Geschäftsstelle, Ahornring 121, 82024 Taufkirchen.