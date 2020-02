Gegen die Gewalt: Der Kriminologe Christian Pfeiffer spricht am Mittwoch, 4. März, über Herausforderungen sowie die Siege gegen die Kriminalität. Von 19.30 Uhr an gibt der Experte Einblicke in seine persönlichen Erfahrungen und ergänzt sie mit aktuellen Forschungsergebnissen. Seit mehr als 40 Jahren beschäftigt sich Pfeiffer mit Gewalt, beispielsweise in Form von Jugendkriminalität, häuslicher Gewalt oder auch mit vermeintlichen Straftaten durch Ausländer. Der Vortrag findet im 3. Stock der Volkshochschule Taufkirchen im Ahornring 121 statt.

