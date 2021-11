Der Film mit Juliette Binoche und Johnny Depp war Anfang der Nullerjahre ein Kinohit: "Chocolat" gilt als Märchen für Erwachsene und Ode an die Toleranz. Die Theaterversion des Stoffes steht am Freitag, 19. November, im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen auf dem Programm. In den Hauptrollen agieren Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer, TV-Stars und miteinander verheiratet. Den musikalischen Part übernehmen Les Manouches du Tannes. Die Vorstellung von "Chocolat - eine himmlische Verführung" beginnt um 19 Uhr, Karten über www.muenchenticket.de.