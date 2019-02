8. Februar 2019, 21:44 Uhr Taufkirchen Ehrenamtliche gesucht

Einmal im Monat singen Senioren unter der Leitung von Musikschulchef Claus Blank bei Kaffee und Kuchen Volkslieder in der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen. Für die nächsten Termine am Dienstag, 19. Februar, 29. März und 9. April, zwischen 13.30 und 17 Uhr sucht die Nachbarschaftshilfe noch Ehrenamtliche. Interessierte können sich bei Geschäftsführerin Andrea Schatz melden, entweder per E-Mail an schatz@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de oder unter Telefon 089/66 60 91 80.