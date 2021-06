Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Das E-Mail-Leck im Taufkirchner Rathaus soll von einer IT-Sicherheitsfirma untersucht werden. Das hat Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) im Gemeinderat bekanntgegeben. Zuvor hatte er versichert, dass er - entgegen dem Vorwurf seines Amtsvorgängers Jörg Pötke - bei Mails an die Rathaus-Adressen von Gemeinderatsmitgliedern nie mitgelesen habe. "Der irrsinnige Vertrauensverlust, den es gäbe, wäre für mich untragbar", sagte Sander. "So etwas würde ich nie tun." Pötke hatte eine E-Mail an Beatrice Brückmann (Initiative Lebenswertes Taufkirchen) geschickt und dabei deren Adresse mit der Endung @taufkirchen-mucl.de verwendet, die ihr - wie allen Gemeinderatsmitgliedern - das Rathaus zur Verfügung gestellt hat. In der Folge erhielt der Ex-Bürgermeister eigenen Angaben zufolge als Antwort eine Abwesenheitsnotiz zurück - von Sanders Account. Pötke schlussfolgert daraus, sein Nachfolger lese E-Mails an Gemeinderatsmitglieder mit.

Infolge des Vorfalls habe das Rathaus Selbstanzeige beim Landesdatenschutzbeauftragten eingereicht, berichtete Sander. Zudem habe er seinen Stellvertreter Michael Lilienthal (Freie Wähler) gebeten, den Vorgang zu untersuchen. Dieser berichtete dem Gemeinderat von der Stellungnahme des IT-Leiters im Rathaus, wonach seit 2015 keine Änderungen am gemeindlichen E-Mail-Server vorgenommen wurden. "Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es einen Hacker-Angriff gegeben hat. Und ich glaube auch nicht, dass da System dahintersteckt", sagte Lilienthal. Er vermute ein Software-Update der Firma Microsoft als Ursache für die rätselhafte Mail - in Kombination mit einem Filter, den Sander kurz nach seinem Amtsantritt 2014 habe einrichten lassen. Dieser regelte, dass alle Mails von Jörg Pötke an die Adressen der Rathausbeschäftigten zunächst im Postfach des Bürgermeisters landeten. Dies sei "zum Schutz der Mitarbeiter" geschehen, so Sander. Die Adressen der Gemeinderatsmitglieder seien von dieser inzwischen wieder abgeschafften Filterung jedoch ausgenommen worden.

Jutta Henkel von den Grünen berichtete von einem zweiten Vorfall. Infolge einer Mail an alle Gemeinderatsmitglieder von Herbert Heigl (SPD) habe sie nur eine Sekunde nach deren Empfang eine Zustellbestätigung erhalten - vom Account des Bürgermeisters, so Henkel. Sie forderte, diesen Vorfall ebenfalls aufzuklären. Gleiches verlangte Herbert Heigl, der betonte: "Ich verstehe schon, dass man das jetzt schnell weghaben will, aber man muss der Sache auf den Grund gehen." Heigl zeigte sich zudem verwundert über Anweisungen im Rathaus, wonach die Beschäftigten Mails an Gemeinderatsmitglieder zunächst von ihren Vorgesetzten überprüfen lassen müssten. "Warum findet das jetzt statt, wo der Verdacht besteht, dass der Bürgermeister eingehende Mails an Gemeinderäte liest?", fragte Heigl. "Das legt den Verdacht nahe, dass er jetzt auch ausgehende Mails liest." Sander wies das zurück: "Das gehört überhaupt nicht zu diesem Thema." Die bestehenden "Anweisungen, an welche Stellen und Behörden Mails rausgehen dürfen" dienten vor allem dem Schutz der Gemeinderatsmitglieder, so der Bürgermeister. "Damit Ihre E-Mail-Adressen nicht an irgendwelche Personen rausgehen."

Derweil nahm Rudi Schwab (Grüne) den Rathauschef in Schutz: "Ich bin mir sicher, dass da kein System dahintersteckt - weder vom Bürgermeister noch von der Verwaltung." Vielmehr riet er zu Vorsicht, "überall dort, wo der Name des Dr. P. auftaucht" - gemeint ist Ex-Rathauschef Pötke. Der Gemeinderat nahm einstimmig einen SPD-Antrag an, wonach eine unabhängige Stelle sicherstellen soll, dass das Postgeheimnis auf dem gemeindlichen E-Mail-Server gewahrt und jede Filterung oder Weiterleitung von Mails an Gemeinderäte ausgeschlossen wird. Wobei Sander betonte: "Die externe Firma ist ja ohnehin schon beauftragt."