Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Im juristischen Ringen um die E-Mail-Affäre im Taufkirchner Rathaus hat der frühere Bürgermeister Jörg Pötke eine weitere Niederlage kassiert. So hat die Generalstaatsanwaltschaft München seine Beschwerde gegen die Verfügung der Staatsanwaltschaft München I abgelehnt. Diese hatte im April entschieden, die Ermittlungen gegen Rathauschef Ullrich Sander (parteifrei) wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Bayerische Datenschutzgesetz einzustellen, weil ein Tatnachweis "nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit zu führen" sei. Die Generalstaatsanwaltschaft bekräftigte nun, diese Entscheidung entspreche "der Sach- und Rechtslage".

Ins Rollen gebracht hatte das Ermittlungsverfahren eine Anzeige Pötkes. Er warf Sander vor, bei privaten E-Mails an Gemeinderatsmitglieder mitzulesen. Als Beweis führte der Ex-Rathauschef eine Abwesenheitsnotiz an, die er vom Account des Bürgermeisters erhalten hatte - als Antwort auf ein Schreiben an die Adresse einer Gemeinderätin mit der Endung @taufkirchen-mucl.de. Die vom Rathaus beauftragte Untersuchung einer IT-Firma kam zu dem Schluss, dass für die fehlerhafte Zustellung wohl eine frühere Filterregel verantwortlich war, wonach Pötke-Mails an Rathausbeschäftigte in Blindkopie auch an Sander gehen sollten - nicht aber die Schreiben an die Adressen der Gemeinderatsmitglieder.

Der Bayerische Landesdatenschutzbeauftragte, der ebenfalls eingeschaltet wurde, konnte kein Vergehen Sanders feststellen. Auch die Staatsanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen ein, wogegen Pötke Beschwerde einlegte - bislang erfolglos. Nun könnte er in einem nächsten Schritt eine gerichtliche Entscheidung des Oberlandesgerichts München beantragen. Dass er diesen Weg gehen werde, schreibt der Ex-Bürgermeister in einer Mitteilung, "liegt auf der Hand".