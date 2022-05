Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Die Staatsanwaltschaft München I hat ihre Ermittlungen gegen Taufkirchens Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos) in Zusammenhang mit der E-Mail-Affäre im Rathaus eingestellt. "Ein Tatnachweis war nicht mit der für eine Anklageerhebung erforderlichen Sicherheit zu führen", teilt die Behörde in einem Schreiben an Jörg Pötke mit. Der ehemalige Bürgermeister hatte die Ermittlungen durch eine Anzeige angestoßen. Er hat nun bei der Generalstaatsanwaltschaft Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt. Diese gründe auf "unbewiesenen und unschlüssigen Behauptungen des Beschuldigten sowie auf Vermutungen", argumentiert Pötke. Derweil betonte Bürgermeister Sander im Gemeinderat, dass er die Angelegenheit als "erledigt" erachte - zumal auch der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz keinen Vorwurf gegen ihn habe feststellen können.

Auslöser der E-Mail-Affäre war der Vorwurf Pötkes, dass sein Amtsnachfolger bei privaten Mails an Gemeinderatsmitglieder mitlese. Als Beweis führte der frühere Bürgermeister eine Abwesenheitsnotiz an, die er von Sanders Account erhalten habe - als Antwort auf eine Mail, die er einer Gemeinderätin an ihre Adresse mit der Endung @taufkirchen-mucl.de geschickt hatte. Die Untersuchung einer IT-Sicherheitsfirma kam zu dem Schluss, dass für die fehlerhafte Zustellung wohl eine frühere Filterregel verantwortlich war, wonach alle Pötke-Mails an Rathausbeschäftigte in Blindkopie auch an den Bürgermeister gehen sollten - nicht aber Mails an die Rathaus-Adressen der Gemeinderatsmitglieder.

Detailansicht öffnen Gegen Taufkirchens Bürgermeister Ullrich Sander wird nicht weiter ermittelt. (Foto: Claus Schunk)

Diese seien inzwischen umgestellt worden, sagte Sander im Gemeinderat. "Damit ist gewährleistet, dass Mails an Sie nicht über irgendwelche Speichermedien der Gemeinde laufen." Auch die Filterregel ist bereits seit Längerem nicht mehr aktiv. Pötkes Vermutung, wonach Sander schon bei früheren Mails von ihm mitgelesen habe, hatte der Rathauschef stets bestritten. Die Staatsanwaltschaft hält nun zwar fest, dass "objektiv ein Verstoß gegen den Datenschutz" vorliegt. Die Ermittlungen hätten aber "keine Anhaltspunkte für die Annahme ergeben, dass dies vom Beschuldigten oder anderen Personen vorsätzlich herbeigeführt worden wäre". Ebenso deute nichts darauf hin, dass Sander von dem technischen Fehler gewusst oder diesen bewusst ausgenutzt habe, so die Staatsanwaltschaft.