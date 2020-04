In Potzham entstehen neue Ladenflächen

Im Süden von Potzham will ein Investor Gebäude für einen Discounter und einen Drogeriemarkt errichten. Vermutlich sollen im dortigen Gewerbegebiet an der Karwendelstraße zwei Filialen von Aldi und Rossmann einziehen. Den zugehörigen Bauantrag hat der Bauausschuss des Taufkirchner Gemeinderats nun mit großer Mehrheit abgesegnet - unter der Voraussetzung, dass die Erschließung des Areals gesichert ist. Hierzu müssen laut Gemeindeverwaltung noch Unterlagen vorgelegt werden, vor allem was die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung anbelangt.

Das betreffende Grundstück liegt im Bebauungsplan 73, der im Vorjahr in Kraft getreten ist und Regeln für das Gebiet zwischen der Karwendelstraße und der Autobahn 995 vorgibt. Dort soll sich östlich der bestehenden Firmenbauten an der Wettersteinstraße weiteres Gewerbe ansiedeln. Im südlichen Teil hätten die Bauarbeiten schon begonnen, berichtet Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). Ihm zufolge wird dort ein derzeit in München ansässiger Großhändler für Obst und Gemüse seinen Firmensitz errichten. Weiter nördlich soll eine Erschließungsstraße von der Karwendelstraße abzweigen, die zu weiteren Gewerbeflächen führt - und zu jenem Supermarkt sowie der Drogerie, die einen gemeinsamen Parkplatz haben werden. Im Bauantrag sei die Rede von Aldi und Rossmann, sagt der Bürgermeister. "Allerdings könnten das theoretisch auch nur Platzhalter sein."

Die Geschäfte dürften vor allem die Mitarbeiter der umliegenden Unternehmen anziehen, außerdem die Bewohner von Potzham und wohl auch der Nachbargemeinde Oberhaching. Dort hatte der zuständige Bauausschuss im Bezug auf die Planung seine Sorge geäußert, dass der Ausbau des Gewerbegebiets die ohnehin schon stark befahrene Kreuzung zur Tölzer und Münchner Straße - die sogenannte Kibek-Kreuzung - zusätzlich belasten würde. Hier habe ein Verkehrsgutachten jedoch gezeigt, sagte Sander, "dass dieser Ampelknoten ausreicht". Der Bürgermeister hofft unterdessen darauf, dass die neuen Einkaufsmöglichkeiten zu weniger Verkehr durch Taufkirchen führen. Schließlich seien bislang viele Bürger aus dem Süden durch den Ort nach Unterhaching gefahren, wo der Discounter und die Drogerie nahe der Autobahn "aus allen Nähten platzen", so Sander.

Derweil soll das Gewerbegebiet an der Karwendelstraße noch vergrößert werden. Aktuell laufen die Vorbereitungen für eine Bebauung der Flächen weiter im Osten bis zum Bayernwerk-Kundencenter und südlich der Karwendelstraße bis zum Heizkraftwerk.