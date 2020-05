Sie organisieren Einkaufsdienste, betreiben Krisentelefone und richten Notbetreuungen für Kinder und Senioren ein: Wohl noch nie waren Nachbarschaftshilfen so gefragt, wie jetzt in der Corona-Krise. Laut der Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München Land (Arge), in der 15 Organisationen zusammengeschlossen sind, erweist es sich als Glücksfall, dass vergangenes Jahr die Dienstleistungen mit zusätzlichem Personal weiter ausgebaut worden seien. Dies komme nun vielen Bürgerinnen und Bürgern zugute.

Wachsende Sorge bereitet der Arbeitsgemeinschaft, die ihren Sitz in Taufkirchen hat, trotz all der Hilfen die Situation in den Familien mit Kindern. Arge-Sprecherin Andrea Schatz sagt: "Sollten die Kinderressorts noch sehr lange geschlossen bleiben, gehen wir davon aus, dass es in den Familien zunehmend schwieriger wird." Die Nachbarschaftshilfen bemühten sich nach Kräften, helfend und im Rahmen der Möglichkeiten allen zur Seite zu stehen. "Erfreulich ist die große Hilfsbereitschaft und Solidarität in den Gemeinden", betont Andrea Schatz.

So werden über Notdienste aktuell viele freiwillige Helfer zur Unterstützung eingesetzt und vermittelt und damit kostenlose Einkaufsdienste angeboten. In einigen Nachbarschaftshilfen sind Nähdienstaktionen für Mund-Nasenschutz angelaufen. Im Rahmen der haushaltsnahen Dienstleistungen bietet die Nachbarschaftshilfe Kirchheim-Heimstetten auch das Abholen von Medikamenten oder Rezepten an. In Grünwald werden Tafelgäste beliefert. Die Nachbarschaftshilfe Sauerlach stellt Kontakt zur Schuldenberatung über einen Sauerlacher Bürger her, der zur Zeit im Home-Office arbeitet. Der Caterer, dem die Essen in der Schulkindbetreuung weggebrochen sind, bietet nun die Essensversorgung für die Notgruppen in Hort und Ganztagsgruppen sowie die Senioren an. Die Belieferung übernehmen Studenten und Jugendliche. Krisentelefone sind in vielen Nachbarschaftshilfen eingerichtet worden, mit regelmäßigen Anrufen wird Kontakt in der belastenden Zeit gehalten.

Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen bietet diesen Dienst über den Familienstützpunkt zu allen Fragen, Sorgen und Nöten rund um die Familie an. Der Soziale Hilfsring in Brunnthal hat tagsüber ein Ratsch- und Sorgentelefon eingerichtet, damit einsame Menschen Ansprache finden. Unterschleißheim unterstützt Familien und besonders Alleinerziehende durch die Vermittlung von Kontakten zu den entsprechenden Behörden, Hilfseinrichtungen und Beratungsstellen, außerdem werden Spiel- und Bastelangebote via Facebook und Instagram veröffentlicht.

Wie die Arge berichtet, werden Notbetreuungen für Schüler aufrecht gehalten. Die Nachbarschaftshilfe Haar hat einen Notdienst in der Kindertagespflege und in der Tagespflege für Senioren eingerichtet. Über einen Telefondienst werden die Kunden im Betreuten Wohnen angerufen. In Kürze startet dort ein Krisentelefon, das vom Familienzentrum aus betrieben wird und eine Telefonaktion des Kinderparks. Ganz im Sinne von Arge-Sprecherin Andrea Schatz, die davor warnt, die Situation in den Familien aus den Augen zu verlieren, sollen Familien angerufen und nach deren Situation befragt werden.

Auf 776 Mitarbeiter kommen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft gemeinsam. Davon arbeiten 378 auf Minijobbasis und 398 als Festangestellte. Hinzu kommen rund 146 000 Stunden ehrenamtlich geleistete Arbeit. Ohne dieses bürgerschaftliche Engagement wären weitere 86 Mitarbeiter im Verbund der Arge nötig gewesen, teilt die Arge mit, um sämtliche Dienstleistungen stemmen zu können. Im Vergleich zum Vorjahr stieg 2019 die Gesamtstundenanzahl aller Mitarbeiter laut Arge um 56 264 Stunden und damit um 8,64 Prozent. Wer die Nachbarschaftshilfen unterstützen möchte, kann sich einbringen. Auch Spenden sind willkommen.

Arge der Nachbarschaftshilfen München Land, c/o Nachbarschaftshilfe Taufkirchen, Ahornring 119, 82024 Taufkirchen, Telefon: 089/66 60 91 80, E-Mail: schatz@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de, Web: www.wir-sind-die-nachbarn.de