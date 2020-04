Wie kann das Baby einen guten Start bekommen? Und was ist, wenn es schon früh richtig mitessen will? Der Familienstützpunkt Taufkirchen hilft Familien bei solchen Fragen mit dem Online-Vortrag "Stillen, Fläschchen und was kommt dann?" am Mittwoch, 29. April, 10 bis 12 Uhr. Der Vortrag soll helfen, den richtigen Zeitpunkt zur Einführung der Beikost zu finden. Und es soll darum gehen, was man dem Kind am Besten am Anfang gibt. Es gibt einen praktischen Teil, in dem gezeigt wird, wie Breie selbst schnell herzustellen sind. Wen das Thema interessiert, der meldet sich per E-Mail an: info@corinna-schmalz.de. Teilnehmer erhalten einen Link für ein Life-Meeting. Referentin ist die Diplom-Oecotrophologin Corinna Schmalz. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Näheres unter www.familienstuetzpunkt-taufkirchen.de.