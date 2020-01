"The Dark Tenor" gehört mit mehr als 200 000 verkauften Alben mit zu den erfolgreichsten Künstlern im Pop-meets-Klassik-Genre. Der US-amerikanische Sänger Billy Andrews tritt unter dem Namen The Dark Tenor als Grenzgänger der Musikrichtungen Klassik, Pop und Rock auf, am Sonntag, 31. Mai, in Taufkirchen im Kultur- und Kongresszentrum. Es ist sein einziges Konzert der "Acoustic Heartbeat Tour 2020" in Oberbayern, ganz bewusst in einem kleineren Saal ohne große Rockband, dafür hautnah. Andrews wird sich großer Komponisten annehmen, wie "Ludwig - A Beethoven Story By Billy Andrews" - passend zum Beethovenjahr 2020. Karten zwischen 23,30 und 34 Euro gibt es bei München-Ticket.