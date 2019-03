10. März 2019, 14:39 Uhr Taufkirchen Denkmalgeschütztes Haus abgebrannt

Neben dem Hotel Limmerhof ist am Samstagabend ein ehemaliger Bauernhof in Flammen aufgegangen.

Von Claudia Wessel

Ein leer stehendes denkmalgeschütztes Bauernhaus an der Münchener Straße in Taufkirchen ist am Samstagabend durch einen Brand so weit zerstört worden, dass es einsturzgefährdet ist. Das Haus neben dem Hotel Limmerhof stammte aus der Zeit um 1800, der Stall war zu Wohnzwecken umgebaut worden. Die Feuerwehren Taufkirchen und Unterhaching waren mehrere Stunden im Einsatz, um den Brand zu löschen. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro. Die Brandfahnder ermitteln.