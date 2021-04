Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Die Entscheidung für einen neuen Waldkindergarten in Taufkirchen war im November kaum gefallen, da klingelte mehrfach täglich das Telefon bei Brigitte Haas. Am Apparat waren Eltern, die ihr Kind für eine solche Betreuungseinrichtung anmelden wollten - wiewohl weder der Standort fix war noch ein pädagogisches Konzept vorlag. Doch allein das Wort Waldkindergarten übte offenbar große Anziehungskraft aus. "Die Kinder sind dort in einer absoluten Verbindung zur Natur", sagt die Geschäftsführerin des Vereins Integra, der die Trägerschaft der Einrichtung übernehmen soll. "Sie sind ständig draußen und erleben die Jahreszeiten ganz anders. Außerdem spielen die Kinder mit dem, was sie finden - da wird der Tannenzapfen zum Wichtel und das Moosstück zur Höhle."

Zwölf Anmeldungen von Eltern habe sie bereits vorliegen, erzählt Haas. Geplant sei, zum Beginn des neuen Betreuungsjahrs im September eine Gruppe mit 20 Plätzen zu eröffnen, wobei drei Förderkinder aufgenommen werden sollen. Auch der Standort steht mittlerweile fest: Der Waldkindergarten soll auf dem gemeindeeigenen Grundstück hinter dem Friedhof eine Heimat finden - direkt am Perlacher Forst.

Auf dem Gelände wurden bereits einige Bäume gefällt; nun soll noch ein Bauwagen für die Einrichtung angeschafft werden. Hierfür hat der Bauausschuss des Gemeinderats den Weg freigemacht und einstimmig eine Summe von 95 000 Euro freigegeben. Dieses Geld solle aber nicht nur den Kauf des Bauwagens abdecken, sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei), sondern die Gesamtkosten für das Anlegen des Waldkindergartens.

Der Verein Integra, der bereits mehrere integrative Betreuungseinrichtungen in Unterhaching und Taufkirchen betreibt, habe schon länger über ein solches Angebot nachgedacht, sagt Brigitte Haas. Dass es nun mit der Eröffnung des Open-Air-Kindergartens im September klappe, freue sie sehr. Schon ihre eigenen Kinder hätten den Waldkindergarten in Unterhaching besucht, erzählt sie. Und auch andere Eltern aus Taufkirchen würden allein wegen dieses Angebots den Weg in den Nachbarort auf sich nehmen. Entsprechend gibt sich Brigitte Haas zuversichtlich, dass die Nachfrage in Taufkirchen ausreichend für die anvisierte Größe von einer Gruppe sein wird. Noch bis Mitte April können sich Eltern über das Portal Little Bird für die neue Einrichtung anmelden.

Bleibt die Frage nach dem Personal - ein Thema, das auch dem Verein Integra zuletzt Probleme bereitet hat. Vier Pädagoginnen sollen im Waldkindergarten arbeiten. Schon jetzt habe man eine Leiterin für die Einrichtung gefunden, und auch die zwei Teilzeitstellen seien bereits besetzt, berichtet Brigitte Haas. Offen ist somit bloß noch eine Vollzeitstelle.

Bis zum Startschuss im September, so hofft man bei Integra, soll das Team beisammen sein für das "Haus des Waldes", wie die Einrichtung derzeit heißt - noch. Denn nach dem Beginn werde der Kindergarten einen Namen erhalten, kündigt Brigitte Haas an. "Aber den sollen die Kinder selbst auswählen."