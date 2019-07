9. Juli 2019, 22:09 Uhr Taufkirchen Das bäuerliche Leben

Mehr als 200 Jahre ist der Wolfschneiderhof in Taufkirchen alt - und ein sorgsam gepflegtes Zeugnis der bäuerlichen Kultur und Lebensweise in der Region. Am Sonntag, 14. Juli, öffnen die Freunde des Wolfschneiderhofs in der Münchener Straße 12 von 12 bis 17 Uhr das Heimatmuseum für die Öffentlichkeit, Mitglieder des Vereins bieten Führungen an. Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden wird gebeten. Es wartet laut Ankündigung "ein spannender Einblick in die Vergangenheit", bei dem die Besucher "vieles über die kargen Lebensverhältnisse der ehemaligen Bewohner" erfahren können. Am Samstag, 13. Juli, gedenkt der Verein von 18 Uhr an mit einer Messe in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer seiner verstorbenen Mitglieder.