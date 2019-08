11. August 2019, 22:07 Uhr Taufkirchen Christian Hierneis spricht über Artenschutz

Wie geht es nach dem Volksbegehren "Artenschutz" weiter? Bei der Jahresversammlung der Kreisgruppe Bund Naturschutz Taufkirchen am Mittwoch, 14. August, referiert der bayerische Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Kreisgruppe Christian Hierneis darüber, um was es bei diesem Volksbegehren genau ging und wie in Zukunft damit verfahren wird. Im Februar dieses Jahres hatten in Bayern fast 1,8 Millionen Wahlberechtigte unter dem Motto "Rettet die Bienen" für einen besseren Artenschutz gestimmt. Am 3. April hat die Bayerische Staatsregierung angekündigt, den Gesetzentwurf anzunehmen. Bei der Versammlung in Taufkirchen stehen zudem ein Jahresrückblick und ein Kassenbericht auf der Agenda. Es wird außerdem darüber beraten, wie der Vorstand in Zukunft entlastet werden soll. Wer in diesen gewählt werden möchte, kann sich unter info@bn-muenchen.de melden. Die Jahresversammlung tagt von 19 Uhr an im Versammlungssaal der Tennisanlage an der Birkenstraße 163.