Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Es ist der 20. Dezember, als der junge Werther seiner geliebten Lotte einen Besuch abstattet. Diese ist gerade beschäftigt, einige Spieluhren zu reparieren, die sie ihren Geschwistern zu Weihnachten schenken will. Davon angeregt schwärmt Werther von dem Vergnügen, "das die Kleinen haben würden, und von den Zeiten, da einen die unerwartete Öffnung der Tür und die Erscheinung eines aufgeputzten Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln in paradiesische Entzückung setzte".

Diese Worte Johann Wolfgang von Goethes in "Die Leiden des jungen Werther" zählen zu den ersten Erwähnungen eines Christbaums in der deutschen Literatur. Und sie sollte man im Hinterkopf behalten, wenn es nun zu den zwei Dutzend Kindern der Taufkirchner Kita Kinderplanet geht, die unlängst vor der Tür des Bürgertreffs gestanden sind. In ihren Händen hielten sie selbstgebastelte Anhänger - glitzernde Sterne, Herzen und Kerzen, die für den Christbaum in der Eschenpassage gedacht waren, an dem ein Schild mit der Aufschrift "Bitte schmückt mich" angebracht war. Doch weder konnten die Kinder ihre Anhänger an die Tannenzweige hängen, noch der aufgeputzte Baum sie in paradiesische Entzückung setzen. Denn in der Nacht zuvor hatten unbekannte Diebe den Christbaum gestohlen.

Nun ist das Stibitzen von Bäumen ein in Bayern durchaus gepflegter und geliebter Brauch - jedoch im Frühjahr und von Burschen, die sich davon Nervenkitzel, Bier und eine Brotzeit versprechen. Aber seine Diebesfinger an einen Christbaum zu legen? Das geht gar nicht, findet Ursula Schulze vom Team des Bürgertreffs. Sie hat Anzeige bei der Polizei erstattet; zudem ist sie am Tag nach der Diebesnacht auf Spurensuche gegangen. "Bis vor zum Lindenring habe ich Reste von zerbrochenen Christbaumkugeln am Boden gefunden", erzählt sie.

"Ich glaube nicht an einen Dummejungenstreich, sonst würde der Baum doch an der nächsten Ecke liegen", sagt Ursula Schulze - einerseits. Andererseits kann und will sie sich auch nicht vorstellen, "dass eine Familie bei sich daheim einen gestohlenen Weihnachtsbaum aufstellt." Der Laubharthof habe dem Bürgertreff angeboten, einen neuen Christbaum zu spendieren, erzählt Schulze. "Doch das haben wir abgelehnt, weil es das falsche Signal wäre. Wir wollen nicht, dass die Leute denken, da kommt sowieso wieder Nachschub." Vielmehr hoffen sie im Bürgertreff und nebenan bei der Sozialen Stadt darauf, dass die Diebe Reue zeigen und ihre Beute zurückbringen. "Wir sind sehr traurig und wünschen uns den Baum vom Entwender zurück", steht auf einem Aushang im Fenster des Bürgertreffs - umrahmt von den selbstgebastelten Anhängern des Kindergartens.