Bei einer Sachspendenaktion hat der Burschenverein Taufkirchen explizit dazu aufgerufen, Militärrucksäcke, Wärmeschutz und Stiefel für die ukrainischen Männer an der Front sowie Babynahrung, Hygieneartikel, Kinderschuhe und weitere Kleidung für die vielen Frauen und Kinder auf der Flucht bereitzustellen. "Neben Geselligkeit und Traditionspflege haben auch Werte wie Solidarität und Gemeinsinn einen sehr hohen Stellenwert bei uns. Den Menschen in der Ukraine muss geholfen werden. Wir haben die Manpower und Reichweite, um dies zu erfüllen", so Vereinsmitglied Philipp Stäritz. Ein befreundetes Burschenvereinsmitglied aus Oberhaching fährt jeden Freitag an die ukrainische Grenze und liefert die Spenden bei der Caritas Hungaria ab, welche sie weiterverteilt. Die Militärausrüstung geht direkt zur ukrainischen Armee.