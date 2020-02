Der Neubau der Grundschule Am Wald ist anfangs unter keinem guten Stern gestanden. Nicht nur verzögerten sich die nötigen Baumfällungen, weil erst eine Fledermauspopulation umgesiedelt werden musste. Es gab auch viel Ärger mit der Einzäunung der Baustelle, wodurch man der Planung zeitweilig um sechs Wochen hinterherhinkte. So hat die Nachricht aufhorchen lassen, dass das für diesen Dienstag geplante Richtfest verschoben werden muss. Verantwortlich hierfür sind allerdings "zahlreiche krankheitsbedingte Absagen", wie es aus dem Rathaus heißt. Derweil liege der Bau "im Zeitplan und im Kostenplan", hat Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) beim Neujahrsempfang betont. "Ende des Jahres soll die Schule fertig sein."

Mit dieser Aussage ist der Rathauschef aber etwas zu zuversichtlich gewesen, wie sich tags darauf bei einem Informationsabend in der Grundschule zeigt. Dort berichtet Architekt Christoph Mauz, dass die Bauarbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein werden; der Umzug der Schule könne dann in den Pfingstferien stattfinden. Zuvor hat der Architekt vom Büro agn den knapp 50 Lehrern, Eltern und auch einigen Kindern vorgestellt, was sie in dem gut 35 Millionen Euro teuren Neubau erwartet - "das größte Bauprojekt in der Geschichte Taufkirchens", wie der Bürgermeister stets betont. Demnach sind im Erdgeschoss des L-förmigen Schulgebäudes die Aula, Büros für die Verwaltung und das Lehrerzimmer vorgesehen. Im ersten und zweiten Stock finden sich dann vier sogenannte Cluster, eines für jede Jahrgangsstufe, jeweils mit sechs Klassenzimmern und mehreren Gemeinschaftsräumen.

Bei der Gestaltung hätten sich die Architekten mit Blick auf den Ortsteil Am Wald von einer Waldlichtung inspirieren lassen, sagt Mauz. Jedes Cluster sei in einer eigenen Farbe gehalten, die sich etwa bei den Sitzmöglichkeiten und in den vielen Glaselementen wiederfinde. In der Aula, "dem Herz der Schule", so Mauz, treffen dann alle Farben zusammen. Selbiges trifft auch auf die Fassade zu, vor der sechs Zentimeter breite, bunte Holzlamellen angebracht werden. "Alle Regenbogenfarben sind einmal ums Gebäude abgebildet", sagt der Architekt.

In Norden des Grundstücks, vis-à-vis des Pappelhauses, befindet sich die Dreifachturnhalle. Sie und das Schulgebäude stehen dicht beisammen und im rechten Winkel aufeinander, wodurch sie einen großen Pausenhof aufspannen - mit Bäumen und Sträuchern, Sitzpodesten, einer Boulderwand aus Holz und einem Streetballplatz. Darüber hinaus gebe es im Nordwesten noch einen zweiten Pausenhof, den sogenannten Aktivbereich, berichtet Markus Anzengruber von Büro mahl-gebhard-konzepte, das für die Außenanlagen verantwortlich zeichnet. Dort seien neben einem "Klassenzimmer im Grünen" auch eine Kletteranlage und eine Laufbahn samt Weitsprunggrube vorgesehen. Den Sportplatz haben die Planer in luftige Höhe verlegt - aufs Dach der Sporthalle. Dort wird es Tischtennisplatten und zwei Basketballplätze geben, die als Fußballfeld genutzt werden können. Auf dem Boden soll der Schriftzug Grundschule Am Wald prangen - "um die Schule auch über Google Earth sichtbar zu machen", so Anzengruber.

Die meisten Besucher des Infoabends zeigten sich von den Plänen durchaus angetan. Kritische Nachfragen gab es zum Verkehrskonzept. Hier hat Anzengruber von Fahrrad- und Rollerständern berichtet sowie von zwei Kiss-and-Ride-Zonen, wo Eltern zum Holen und Bringen ihrer Kinder mit dem Auto vorfahren können. "Doch mir fehlt da das Fußgängerkonzept", moniert ein Vater. Sander versprach, dass sich das Rathaus das Thema noch vornehmen werde.