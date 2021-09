Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Die Taufkirchner Ortsgruppe des Bundes Naturschutz (BN) hat Klage gegen den Beschluss des Gemeinderats eingereicht, ihr Bürgerbegehren namens "Stopp der Verstädterung" als unzulässig zu erklären. Mit diesem wollte die Gruppierung - unterstützt von der Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) - dem künftigen Wachstum der Gemeinde enge Grenzen setzen. Der Gemeinderat jedoch lehnte das Bürgerbegehren Mitte August in einem einstimmigen Beschluss als unzulässig ab - aufgrund seiner Fragestellung. Sie lautet: "Sind Sie für die Grundsatzentscheidung, dass kein neues Wohnbaurecht für den freien Privatmarkt ermöglicht werden darf, solange das genehmigte nicht realisiert wurde, und dass danach für diesen Markt höchstens 4000 Quadratmeter Geschossfläche pro Jahr ermöglicht werden dürfen mit mindestens 0,5 Quadratmeter Grünfläche je 1 Quadratmeter Geschossfläche."

Bei seiner Entscheidung bezog sich der Gemeinderat auf das Gutachten einer Kanzlei, wonach diese Formulierung gegen das sogenannte Kopplungsverbot verstoße - also dass hier zwei unabhängige Fragen miteinander verknüpft würden. Der BN argumentiert dagegen, dass die Fragestellung im Bürgerbegehren zum einen eine Grundsatzentscheidung zur Bauleitplanung und zum anderen deren konkrete Ausformung verbinde. "Damit ist nichts miteinander gekoppelt, was innerlich nicht ohnehin zusammengehört", heißt es in einer Mitteilung des BN. Dieser hatte sich infolge des Gemeinderatsbeschlusses zunächst ans Landratsamt als Rechtsaufsicht gewandt, wo die Vorgänge aktuell geprüft würden, berichtet Jörg Pötke, ehemaliger Bürgermeister von Taufkirchen und Vorsitzender der BN-Ortsgruppe. Parallel dazu beschreite man nun den Gerichtsweg, indem man am Verwaltungsgericht München Klage eingereicht habe.

Genauer gesagt haben die Initiatorinnen und Initiatoren des Bürgerbegehrens sogar zwei Verfahren auf den Weg gebracht. Die erste Klage richtet sich gegen den Gemeinderatsbeschluss, wobei es hier bis zu einer Entscheidung wohl noch einige Zeit dauern werde, schätzt Pötke. Ein zügigeres Urteil erhofft er sich im zweiten Verfahren. In diesem strebt die BN-Ortsgruppe eigenen Angaben zufolge eine einstweilige Anordnung des Gerichts an, die der Gemeinde Taufkirchen sämtliche Maßnahmen verbieten solle, die neues Baurecht schaffen. Auf diesem Weg wollen die Vertreter des Bürgerbegehrens vor allem zwei aktuelle Projekte ausbremsen, für die der Gemeinderat bereits Bebauungspläne beschlossen hat: zum einen am Riegerweg westlich des Supermarkts, zum anderen auf dem Areal zwischen Rotdornweg und Birkenstraße.