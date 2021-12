Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollten die Bautätigkeit in Taufkirchen streng begrenzen. Im Bild eine Baustelle am Riegerweg.

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Die Initiative "Stopp der Verstädterung" in Taufkirchen gibt nach einer weiteren juristischen Niederlage im Rechtsstreit um ihr Bürgerbegehren klein bei: Laut dem Bund-Naturschutz-Ortsvorsitzenden und früheren Bürgermeister Jörg Pötke haben die Vertreterinnen und Vertreter des Bürgerbegehrens ihre Klage gegen dessen Nichtzulassung durch den Gemeinderat zurückgenommen. Grund hierfür ist eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH), der in zweiter Instanz einen Beschluss des Münchner Verwaltungsgerichts bestätigt hat. Dieses hatte im Oktober einen Eilantrag der Initiatoren des Bürgerbegehrens zurückgewiesen, mit dem sie es der Gemeinde Taufkirchen untersagen wollten, bis zu einem Urteil im Hauptverfahren weitere Bebauungspläne bekanntzugeben.

Politisch will Jörg Pötke die Ziele weiterverfolgen

Zugleich machte das Verwaltungsgericht in seiner Entscheidung deutlich, dass es das Bürgerbegehren als unzulässig erachtet - so wie es zuvor der Taufkirchner Gemeinderat getan hatte. Selbiges stellte nun auch der VGH in seinem Beschluss fest. Da mehrere Begriffe in der Fragestellung des Bürgerbegehrens "nicht die erforderliche inhaltliche Bestimmtheit aufweisen", könne dieses "insgesamt nicht zugelassen werden", heißt es im Beschluss des VGH. Als Reaktion auf diese Entscheidung hat die Initiative ihre Klage in der Hauptsache zurückgenommen - wohl wissend, dass die Erfolgsaussichten angesichts der Gerichtsbeschlüsse im Eilverfahren nur mehr minimal gewesen wären. Je nach Zustimmung der Mitglieder erwäge man aber, "das zulässige Ziel des Bürgerbegehrens weiter zu verfolgen und es mit einer Konkretisierung der monierten Begriffe erneut zu starten", kündigte Pötke an.

Vorerst aber ist das angestrebte Bürgerbegehren, für das vor allem der Bund Naturschutz und die Initiative Lebenswertes Taufkirchen geworben hatten, gescheitert. Sein übergeordnetes Ziel war, dem künftigen Bevölkerungswachstum in der Gemeinde enge Grenzen zu setzen. Konkret hatte die Initiative einen Bürgerentscheid mit der Fragestellung gefordert: "Sind Sie für die Grundsatzentscheidung, dass kein neues Wohnbaurecht für den freien Privatmarkt ermöglicht werden darf, solange das genehmigte nicht realisiert wurde, und dass danach für diesen Markt höchstens 4000 Quadratmeter Geschossfläche pro Jahr ermöglicht werden dürfen mit mindestens 0,5 Quadratmeter Grünfläche je 1 Quadratmeter Geschossfläche." Diese Fragestellung erachtete der Gemeinderat jedoch als unzulässig, weshalb er das Bürgerbegehren im August per einstimmigem Votum ablehnte - obschon die Initiative zuvor mehr als 1200 und somit ausreichend Unterschriften gesammelt hatte.