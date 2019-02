21. Februar 2019, 21:35 Uhr Taufkirchen Büffeln mit der VHS

Von März an können Schüler Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung an der Volkshochschule erhalten. Wer sich für die Mittlere Reife oder den Quali vorbereiten will kann das an der VHS Taufkirchen tun. Die Kurse finden in den Fächern Mathematik, Englisch und Französisch mittwochs von 16.45 bis 18.15 Uhr oder 18.30 bis 20 Uhr statt, Mathe für die Realschule in den Osterferien und Pfingstferien. Eine Teilnahmen kostet zwisch 45 und 75 Euro. Weitere Infos gibt es unter www.vhs-taufkirchen.de, telefonisch unter 089-6145140 oder per Mail: info@vhs-taufkirchen.de.