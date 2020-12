Da die Bücherei auch in Taufkirchen aufgrund der Infektionsschutzauflagen geschlossen werden muss, bietet die Gemeinde von Montag, 7. Dezember, an eine Abholservice für Bücher und andere Medien an. Für die Teilnahme an der "Bücherei to go" müssen Nutzer auf der Internetseite WebOPAC Taufkirchen nach verfügbaren Wunschmedien suchen und diese dann per Mail unter buecherei@taufkirchen-mucl.de bestellen. Es besteht auch die Möglichkeit, Bücher telefonisch unter 089/66 67 22-171 zu ordern. Pro Ausweis können bis zu fünf Medien bestellt werden. Diese können zu einem vereinbarten Termin im Eingangsbereich der Bücherei abgeholt werden. Für die Rückgabe gibt es eine Box.