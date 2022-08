Der Brand zweier Schrottautos am Montag in Taufkirchen ist nach Erkenntnissen der Polizei vorsätzlich gelegt worden. Die weiteren Ermittlungen haben dementsprechend die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei übernommen, die nun einen Zeugenaufruf gestartet haben. Das Feuer hatte ein 55-Jähriger gegen 0.50 Uhr bemerkt und gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen beide Fahrzeuge in Vollbrand und das Feuer hatte sich bereits auf die Fassade und Teile des Dachs eines stillgelegten Supermarktes ausgebreitet, sodass hoher Sachschaden entstand, den die Münchner Polizei auf mehrere Zehntausend Euro beziffert. Nach ersten Ermittlungen werde von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen, heißt es in einer Pressemitteilung der Münchner Polizei. Wer zur Tatzeit im Bereich der Eichenstraße, Lindenring und Wildapfelstraße in Taufkirchen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.