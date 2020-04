Bei einem Brand auf einem Waldgrundstück an der Willy-Messerschmitt-/Brunnthaler Straße in Taufkirchen ist am Donnerstag ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Um 15.44 Uhr rief eine Zeugin den Notruf an, nachdem sie das Feuer bemerkt hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand, der sich über eine Fläche von etwa 30 Quadratmetern ausgebreitet hatte, löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, da am Tatort eine Aluminiumfolie gefunden wurde, auf der wohl ein Brandbeschleuniger entzündet worden war. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium (Telefon: 089/291 00) oder jede andere Polizeistation entgegen.